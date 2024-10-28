Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yolcunun valizinden Nil timsahları ile varanlar çıktı | Son dakika haberleri

        Yolcunun valizinden Nil timsahları ile varanlar çıktı

        Mısır'dan kaçak yollarla İstanbul'a Nil timsahları ile Nil varanları getirildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valiz içinde yakalanan 17 Nil timsahı ve 10 Nil varanı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:41 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcunun valizinden çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan ülkeye giriş yapan F.H'nin valizinde arama yapıldı.

        Arama sonucu valizde Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listelerinde bulunan Nil timsahları ile Nil varanları tespit edildi.

        Gümrük Muhafaza ekiplerinin DKMP ekipleriyle yaptığı inceleme sonucu Hatay'a götürülmek üzere ülkeye getirildiği anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü 17 Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü 10 Nil varanına el konuldu. Canlı hayvanlar DKMP ekiplerince koruma altına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #timsah
        #hayvan
        #İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!