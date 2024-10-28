Yolcunun valizinden Nil timsahları ile varanlar çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan ülkeye giriş yapan F.H'nin valizinde arama yapıldı.

Arama sonucu valizde Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listelerinde bulunan Nil timsahları ile Nil varanları tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin DKMP ekipleriyle yaptığı inceleme sonucu Hatay'a götürülmek üzere ülkeye getirildiği anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü 17 Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü 10 Nil varanına el konuldu. Canlı hayvanlar DKMP ekiplerince koruma altına alındı.