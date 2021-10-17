Yolda 450 bin lira buldu, kuruşuna dokunmadı

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Çoğu insanın yapmayacağı şeyi yaptı, yolda çalışırken 450 bin lira buldu, paraya dokunmadan sahibine ulaştırdı, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti.

SHOW TV'nin özel haberine göre; Güngören Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 38 yaşındaki Adem Cevahir "Teslim ettiğim için ne mutlu bana, yiyebilirdim de bir ev parası mesela ama haram" sözlerini kullandı. Adem Cevahir'in eşi ise "Eşimle gurur duyuyorum, ona güvenim bir kat daha arttı" dedi.

Sokakta temizlik yaparken süpürgesine bir nesnenin takıldığını fark eden Cevahir, kalın bir cüzdan buldu ve içerisinde yüklü miktarda para bulunduğunu gördü "20-30 sene çalışssam bu kadar para kazanamam." dedi. Hemen polisi arayan Cevahir, paranın içerisinde yer alan telefon numarası sayesinde paranın sahibini buldu. Paranın sahibi ise iş insanı Cihan Kankılıç'tı.

Cihan Kankılıç "Bu zamanda böyle insanlara ihtiyacımız var gerçekten. Eğer o para geri gelmeseydi 300-400 kişi etkilenecekti." dedi ve Adem Cevahir'e ödül olarak bin dolar ödeme yaptı.