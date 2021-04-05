Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Yolda yürürken kepçe altında can verdi- Haberler
ABONE OL

Yolda yürürken kepçe altında kalarak can verdi

Bolu'da meydana gelen korkunç kazada, İbrahim Yılmaz, yolda yürürken kepçenin altında kaldı. Kameraya yansıyan feci kazada, kepçenin kafasının üzerinden geçtiği Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti

SON DAKİKA! Yolda yürürken kepçe altında can verdi- Haberler
İHA

Bolu'da iş makinesinin altında kalan şahıs feci şekilde can verdi. Kaza ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, geçen cuma günü Kültür Mahallesi Peyami Safa Sokak'ta meydana geldi. Şehitler caddesinden Peyami Safa Sokak istikametine ilerleyen Doğukan Canbek idaresindeki kepçe, sokak üzerinde yürüyen İbrahim Yılmaz'a (54) çarptı. Kepçe, daha sonra çarpmanın etkisiyle yere düşen Yılmaz'ın kafasının üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Yılmaz'’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
KORKUNÇ! Okul önünde vahşi cinayet! - Haberler
GÜNDEMOkul önünde vahşi cinayet!
Son dakika: Amirallerin bildirisinin ardından 96 eski vekilden de bildiri - Haber
GÜNDEM96 eski vekilden bildiri
ŞOKE EDEN OLAY! Son dakika: Mevlide katıldılar! 15 kişi pozitif!
GÜNDEMMevlide katıldılar! 15 kişi pozitif!
Son dakika: MHP'den flaş hamle! O ismin ihracı istendi
GÜNDEMEski MHP'li Kumcuoğlu için ihraç talebi
Avukatlık ve barolar üzerine tespitler
GÜNDEMAvukatlık ve barolar üzerine tespitler
Son dakika: Bildiriyi imzalayan amirallerle ilgili yeni gelişme!
GÜNDEMBildiriyi imzalayan amirallerle ilgili yeni gelişme!
FELAKET... Son dakika: Sağanak yağmur Bursa'yı vurdu! İşte korkunç görüntüler
GÜNDEMBursa'yı şiddetli sağanak vurdu!
TUFAN! Meteoroloji'den son dakika HAVA DURUMU uyaırıs: Marmara ve Ege...
GÜNDEMMeteoroloji'den Ege ve Marmara için flaş uyarı!
Son dakika haber: Numan Kurtulmuş'tan emekli amirallere tepki: Muhtıra özentisi
GÜNDEMKurtulmuş'tan tepki: Muhtıra özentisi