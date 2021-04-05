Bolu'da iş makinesinin altında kalan şahıs feci şekilde can verdi. Kaza ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, geçen cuma günü Kültür Mahallesi Peyami Safa Sokak'ta meydana geldi. Şehitler caddesinden Peyami Safa Sokak istikametine ilerleyen Doğukan Canbek idaresindeki kepçe, sokak üzerinde yürüyen İbrahim Yılmaz'a (54) çarptı. Kepçe, daha sonra çarpmanın etkisiyle yere düşen Yılmaz'ın kafasının üzerinden geçti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Yılmaz'’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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