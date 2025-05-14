Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yoldan çıktı, gölete uçtu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Yoldan çıktı, gölete uçtu!

        İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil gölete uçtu. Olayda sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 09:41 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yoldan çıktı, gölete uçtu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak tatlı su göletine uçtu.

        DHA'nın haberine göre araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

        ARAÇTA SIKIŞTI, İTFAİYE KURTARDI

        Kaza, saat 04.30 sıralarında Büyükbakkalköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Başıbüyük Tatlı Su Toplama Göleti'ne uçtu.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölete düşen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        Salmonella bakterisi bulunmuştu! Öldüren kumpire istenen ceza açıklandı!
        Salmonella bakterisi bulunmuştu! Öldüren kumpire istenen ceza açıklandı!
        DEM Parti sahaya iniyor
        DEM Parti sahaya iniyor
        Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
        Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
        "Vergide büyük indirim düzenlemesi tamam gibi"
        "Vergide büyük indirim düzenlemesi tamam gibi"
        Kritik uyarı geldi! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede sağanak!
        Kritik uyarı geldi! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede sağanak!
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı: Trump, Şara ile görüşecek
        Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı: Trump, Şara ile görüşecek
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Macron: Nükleer bombalar hakkında görüşmeye açığız
        Macron: Nükleer bombalar hakkında görüşmeye açığız
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        Yasağa uydular
        Yasağa uydular
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"