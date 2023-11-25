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        Haberler Gündem Yolyemezler suç örgütünden 22 kişi tutuklandı

        Yolyemezler suç örgütünden 22 kişi tutuklandı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Yolyemezler suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 22'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 01:49 Güncelleme: 25.11.2023 - 01:49
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        Yolyemezler suç örgütünden 22 kişi tutuklandı
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        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Yolyemezler suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 kişi emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınan şüphelilerden 22´si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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