Yonca Evcimik de Serenay Sarıkaya sırasına girdi
Serenay Sarıkaya sırasına Yonca Evcimik de girdi. "Beni oynayacak kişi, hem dans etmeli hem şarkı söylemeli' diyen Evcimik'ten boy uyarısı da geldi: Serenay olabilir ama dizlerinin üzerinde oynaması lâzım
Son dönemde biyografi filmlerinin popülerleşmesiyle birlikte, pek çok ünlü, hayat hikâyelerinin beyazperdeye aktarılması durumunda kendilerini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini dile getirdi. Neredeyse gün geçmiyor ki "Beni, Serenay Sarıkaya canlandırsın" demesin...
Bugüne kadar hayatının film olması halinde kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediği ünlüler; Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki ve merhume Güllü olmuştu. Mahmut Tuncer de bu durumu ti'ye alma adına; "Beni de Serenay Sarıkaya canlandırsın" demişti.
Yonca Evcimik de Serenay Sarıkaya sırasına girdi. Evcimik, "Hayatınız film olsa sizi kim oynasın isterdiniz?” sorusuna; "Bence şu an benim hayatımı oynayabilecek birisi yok. Hem dans edecek, hem şarkı söyleyecek, hem de oyunculuk yapacak olursa olsa Serenay Sarıkaya olabilir. Ama birazcık dizlerinin üzerinde oynaması lazım; boy olarak uzun kalır" şeklinde cevap verdi.
Yonca Evcimik, 3 gün önce başka bir açıklamasında kendisini Gupse Özay'ın canlandırmasını istemişti. Görünen o ki Evicimik, karar değiştirerek Serenay Sarıkaya'ya yöneldi.
Yonca Evcimik, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Evcimik, boşandıktan sonra kendisinde yaşanan değişimi şu sözlerle anlattı: 1998'de boşandıktan sonra bir anda farklı birisi oldum. Saçlar değişti, yırtmaçlı etekler giymeye başladım. Gözüme elimi asla değdiremezken mavi lensler takmaya başladım. Adeta boşanınca zincirlerimden de boşaldım ve bir özgürlük patlaması yaşadım.Yonca Evcimik, Özlem Esra Ada'nın programına konuk oldu.
"BEKÂRLIĞA ALIŞTIM, KİMSEYİ İSTEMİYORUM"
Sözlerini; "Bekârlığa çok alıştım; yatakta çapraz yatmaya, kedimle köpeğimle uyumaya… Bu alışkanlıktan sonra özgürlüğümü kaybedemem. Kimseye hesap vermek istemiyorum, kimsenin sorumluluğunu almak istemiyorum. Ben ne yapmak istiyorsam onu yapmak istiyorum. Evlenip çocuk yapıp onu idare etmeyi bilen insanlar var, ben o değilim. Ben ancak kendimi idare ediyorum" diyerek sürdüren Yonca Evcimik, rol aldığı 'Çılgın Bediş' dizisinin sinema filmi olarak çekilebileceğini söyledi.