Son dönemde biyografi filmlerinin popülerleşmesiyle birlikte, pek çok ünlü, hayat hikâyelerinin beyazperdeye aktarılması durumunda kendilerini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini dile getirdi. Neredeyse gün geçmiyor ki "Beni, Serenay Sarıkaya canlandırsın" demesin...

Bugüne kadar hayatının film olması halinde kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediği ünlüler; Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki ve merhume Güllü olmuştu. Mahmut Tuncer de bu durumu ti'ye alma adına; "Beni de Serenay Sarıkaya canlandırsın" demişti.

Yonca Evcimik de Serenay Sarıkaya sırasına girdi. Evcimik, "Hayatınız film olsa sizi kim oynasın isterdiniz?” sorusuna; "Bence şu an benim hayatımı oynayabilecek birisi yok. Hem dans edecek, hem şarkı söyleyecek, hem de oyunculuk yapacak olursa olsa Serenay Sarıkaya olabilir. Ama birazcık dizlerinin üzerinde oynaması lazım; boy olarak uzun kalır" şeklinde cevap verdi.

Yonca Evcimik, 3 gün önce başka bir açıklamasında kendisini Gupse Özay'ın canlandırmasını istemişti. Görünen o ki Evicimik, karar değiştirerek Serenay Sarıkaya'ya yöneldi.