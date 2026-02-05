Habertürk
Habertürk
        Yonca Evcimik: Botoksu ilk yaptıran benim - Magazin haberleri

        Yonca Evcimik: Botoksu ilk yaptıran benim

        Şarkıcı Yonca Evcimik, gazetecilerin, yaptırdığı estetiklerle ilgili sorulara "Ben estetiğe hiç karşı değilim, kendimi bildim bileli yaptırıyorum. Botoksu ilk yaptıran benim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 09:06 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:08
        "Botoksu ilk yaptıran benim"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü isimlerin menajeri Özgür Aras, doğum gününü kutladı. Pek çok ünlü ismin katıldığı gece de Yonca Evcimik de vardı.

        Yonca Evcimik; "Güzel bir gece, kardeşimin şahane bir yaşı olsun inşallah" dedi. Kıyafetleriyle sosyal medyada sık sık gündeme gelmesi hatırlatılan şarkıcı; "Sosyal medya olduğu için gündem oluyor herhalde. Ben 1990’lı yıllardan beri hep böyle giyiniyorum. Hatta şimdi ne kadar kapalı olduğumu o yıllara baktığınızda göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Erkek şarkıcıların transparan modasıyla ilgili soruya ise; "Ben Berkay’a çok yakıştırıyorum. Mabel Matiz’e de gider, taşımasını bilen herkese gider" yanıtını verdi.

        Estetik konusuna bakışı sorulan Yonca Evcimik; "Ben hiç karşı değilim, kendimi bildim bileli yaptırıyorum. İlk botoksu yaptıran benim. Ameliyat masasına da yattım, 360 dereceyi etkileyecek operasyon geçirdim. Sizi gençlik yaşlarınıza çeviriyor" dedi.

        Şarkıcı, Fatih Ürek'in cenazesindeki "Uyanmaması daha iyi oldu" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: Yanlış anlayanların sorunu o. Benim ne dediğim açık. Nasıl anlarlarsa öyle anlasınlar. Eleştirmek istiyorlar. Keşke uyanmasaydı, hâlâ da öyle diyorum. Zaten bir 20 dakika oksijensiz kalmış, üstüne kaç ay yattı. Büyük mucizeler olması lâzım. Belki de onun için daha hayırlısı oldu. Allah, yolunu açık etsin Çünkü bizim hiç bilmediğimiz bir yere gidiyor" diye konuştu.

        Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.
        Hayatının film olması halinde kendisini kimin oynamasını isteyeceği sorusuna ise; "Gupse Özay oynasın isterdim, matrak ve eğlenceli bir kız" yanıtını verdi.

