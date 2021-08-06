Yonca Evcimik'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

"Melekler gibi uykusunda gitti" 0:00 / 0:00

DHA

Şarkıcı Yonca Evcimik'in 99 yaşındaki annesi Kadriye Evcimik, dün Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti. Evcimik'in cenazesi bugün İstanbul'a getirildi.

Kadriye Evcimik'in cenazesi, Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Kadriye Evcimik'in kızları Yonca Evcimik ve Mine Evcimik, aile yakınları ve birçok ünlü isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yonca Evcimik, annesinin tabutunu bir süre taşımaya yardım etti.

"MELEKLER GİBİ UYKUSUNDA GİTTİ"

Cenazeye katılan Yonca Evcimik, "Hem bekliyorsunuz, hem beklemiyorsunuz. Çok acayip bir şey. Annem çok güzel yaşadı. 1 sene daha yaşasaydı, seneye 100 yaşında olacaktı. Melekler gibi, uykusunda gitti. İçimiz de çok rahat. Şimdi böyleyim ama sonra ne olur bilmiyorum. Cumhuriyet kadını, zaten Cumhuriyet'ten bir sene önce doğmuştu. Ne diyeyim, mekanı cennet olsun. Işıklar içinde gitsin." dedi.

"SON GÖREVİMİZİ YAPMAK İSTEDİM"

Cenazeye katılan Uğurkan Erez, "Yonca benim çok eski dostum. Kıymetli anneciğini çok iyi tanır, çok da severdim. Çok üzgünüm, nurlarda uyusun. Yonca'yı yalnız bırakmamak istedim. Kadriye annemize son görevimizi yapmak istedim." ifadelerini kullandı.

Yonca Evcimik acı haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurmuştu.

YONCA EVCİMİK HAKKINDA

Yonca Evcimik 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosu ile başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde uzman dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı.

1979'da Şan Tiyatrosu'na girdi. 1984'e kadar burada birçok oyun ve müzikallerde yer aldı. "Yedi Kocalı Hürmüz", "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Şen Sazın Bülbülleri", "Nükhet Duru ve On Yıl Geçti", "Ajda Pekkan Süperstar", "Hababam Sınıfı" ve "Carmen" rol aldığı çalışmalardır.

Bu dönemde ayrıca "Hababam Sınıfı Güle Güle" ve "Kızlar Sınıfı" adlı filmlerde de oynadı. 1985-1988 yılları arasında "Devekuşu Kabare Tiyatrosu"nda "Yasaklar", "Aşkolsun", "Geceler", "Reklamlar ve Deliler" adlı oyunlarda rol aldı. 1989-1990 yılları arası "Gülhane Etkinlikleri'nde sunucu olarak çalıştı.

Sanatçı kariyeri boyunca birçok televizyon projesinde de boy gösterdi. 1993’te "Karambol Show" adlı bir program hazırlayıp, sunan Evcimik, dans şovları ve ünlü konuklarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. 1996 yılında “Çılgın Bediş” isimli televizyon dizisinde başrol oynadı. Haftanın 7 gününü çekimler için ayıran dizi, reyting rekorları kırdı. Günümüze kadar toplam 18 kez yayımlanan dizi, her defasında reyting sıralamasında üst sıralarda yer almayı başardı.

2006 yılında ise ilk kez “Benimle Dans Edermisin” adlı yarışmada jüri koltuğuna oturan Evcimik, bu yarışma sayesinde yeni jenerasyona dansı tekrar sevdirmeyi başardı. Yarışmanın dört sezonunda da yer alan Evcimik, son olarak 2008 yaz aylarında yayınlanan “Ikizler” adlı yarışmada jüri üyeliği görevi yaptı.

2007 yılında Cumartesi sabahları ekrana gelen “Yoncimik Harikalar Diyarı” adlı bir çocuk programı sunan sanatçı, minik hayranlarının kalbini fethetti. Evcimik’in ayrıca prodüksiyon çalışmaları da bulunuyor. "Birkaç İyi Adam" ve "Çıtır Kızlar" gruplarının tekli ve albümlerinin prodüktörlüğünü üstlenen sanatçı, bu çalışmalar esnasında başka bir yönünü de ortaya koyarak, klip yönetmenliğine soyundu.

Kendi kliplerinin yanı sıra prodüktörlüğünü yaptığı "Çıtır Kızlar ve Birkaç İyi Adam" gruplarının da birçok video klibinde yönetmen koltuğunda yer aldı. 2007 yılında Yeliz'in "Yalan" isimli şarkısının da klip yönetmenliğini yaptı.

Sanatçının müzik dünyasına girdiği ilk yıllarda basın ve sanatçının sevenleri tarafından kendisine yakıştırılan lakabı "Yoncimik" adını Türkiye’nin ilk ve tek lisanslı markası haline getirmeyi hedefleyen Evcimik, bu konu ile ilgili en önemli girişimini 2006 nisan ayında yayınladığı, psikiyatr ve pedagogların denetiminde kendi kaleme aldığı "Yoncimik'in Maceraları -1- Bayram" ile gerçeğe dönüştürdü.

Okul öncesi çocuklara yönelik hazırlanan kitap serisinde doğum, ölüm, okul hayatı ve gözlüklü olmak gibi çocuklara anlatılmakta ya da çocukların algılamasında sorun yaşanan konuları ele alan Evcimik, serinin ilk ve ikinci sayısı "Yoncimik’in Maceraları -2- Doğum" ile yakaladığı yüksek satış rakamları ile yazarlıkta da başarılı olduğunu kanıtladı.

"Yoncimik" projesi kapsamında "Yoncimik Bebek"leri satışa sunan sanatçı, büyük başarıya ulaştı. Sanatçının "Yoncimik" projesi kapsamında ele aldığı bir diğer alan olan gençlik dergisi projesi "Yoncimix" ise yayın hayatına 2006 ağustos ayında başladı.

Albümleri

Abone (1991)

Kendine Gel (1993)

Yonca Evcimik '94 (1994)

I'm Hot For You (1995)

Günaha Davet (1998)

Herkes Baksın Dalgasına (2001)

15 (2014)