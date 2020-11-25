Yonca Evcimik son çıkardığı ve Rap "Ayıp Şeyler" şarkısıyla sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi oldu....



YONCA EVCİMİK KİMDİR?

Yonca Evcimik , Fatma Yonca Evcimik, 16 Eylül 1963, İstanbul, Türk şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı, sunucu.

Yonca Evcimik 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosu ile başladı.Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde uzman dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı.1979'da Şan Tiyatrosu'na girdi. 1984'e kadar burada birçok oyun ve müzikallerde yer aldı. Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı ve Carmen rol aldığı çalışmalardır. Bu dönemde ayrıca Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı adlı filmlerde de oynadı. 1985-1988 yılları arasında, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda Yasaklar, Aşkolsun, Geceler, Reklamlar ve Deliler adlı oyunlarda rol aldı. 1989-1990 yılları arası Gülhane Etkinlikleri'nde sunucu ve show girl olarak çalıştı.

Sanatçı kariyeri boyunca birçok TV projesinde de boy gösterdi. 1993’te “Karambol Show” adlı bir show programı hazırlayıp sunan Evcimik, dans şovları ve ünlü konuklarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. 1996 yılında “Çılgın Bediş” isimli televizyon dizisinde başrol oynadı. Haftanın 7 günü çekimler için ayrılan dizi reyting rekorları kırdı. Günümüze kadar toplam 18 kez yayımlanan dizi, her defasında reyting sıralamasında üst sıralarda yer almayı başarmıştır. 2006 yılında ise ilk kez “Benimle Dans Edermisin” adlı yarışmada jüri koltuğuna oturan Evcimik, bu yarışma sayesinde yeni jenerasyona dansı tekrar sevdirmeyi başardı. Yarışmanın dört sezonunda da yer alan Yonca Evcimik, son olarak 2008 yaz aylarında yayınlanan “Ikizler” adlı yarışmada jüri üyesi görevi yaptı. 2007 yılında Cumartesi sabahları ekrana gelen “Yoncimik Harikalar Diyarı” adlı bir çocuk programı sunan sanatçı, minik hayranlarının kalbini bir kere daha fethetti.

Evcimik’ in ayrıca prodüksiyon çalışmaları da bulunuyor. Birkaç İyi Adam ve Çıtır Kızlar gruplarının tekli ve albümlerinin prodüktörlüğünü üstlenen sanatçı, bu çalışmalar esnasında başka bir yönünü de ortaya koyarak klip yönetmenliğine soyundu. Kendi kliplerinin yanı sıra prodüktörlüğünü yaptığı Çıtır Kızlar ve Birkaç İyi Adam gruplarının da birçok video klibinde yönetmen koltuğunda yer aldı. 2007 yılında Yeliz'in "Yalan" isimli şarkısının da klip yönetmenliğini yapmıştır.

Sanatçının müzik dünyasına girdiği ilk yıllarda basın ve sanatçının sevenleri tarafından kendisine yakıştırılan lakabı ‘’YONCİMİK’’ adını Türkiye’nin ilk ve tek lisanslı markası haline getirmeyi hedefleyen Evcimik, bu konu ile ilgili en önemli girişimini 2006 nisan ayında yayınladığı, psikiyatr ve pedagogların denetiminde kendi kaleme aldığı ‘’Yoncimik’ in Maceraları -1- Bayram’’ ile gerçeğe dönüştürdü. Okul öncesi çocuklara yönelik hazırlanan kitap serisinde doğum, ölüm, okul hayatı ve gözlüklü olmak gibi çocuklara anlatılmakta ya da çocukların algılamasında sorun yaşanan konuları ele alan Evcimik, serinin ilk ve ikinci sayısı ‘’Yoncimik’in Maceraları -2- Doğum’’ ile yakaladığı yüksek satış rakamları ile yazarlıkta da başarılı olduğunu kanıtladı. Yoncimik projesi kapsamında “Yoncimik Bebek”‘leri satışa sunan sanatçı büyük başarıya ulaştı. Sanatçının ‘’Yoncimik’’ projesi kapsamında ele aldığı bir diğer alan olan gençlik dergisi projesi ‘’Yoncimix’’ ise yayın hayatına 2006 ağustos ayında başlamıştır. 2008 yılında Yoncimik markasının çantaları da piyasaya sürülmüştür. Çantalar; YKM başta olmak üzere birçok mağaza ve fuarda satışa sunulmuşur.

Yonca Evcimik, Şubat 2013'te internetten yayın yapan bir web televizyon kanalı açmıştır. Kanalda, Yeliz, Çiğdem Tunç gibi ünlü isimler program yapmaya başlamıştır. Programlar belli bir yayın akışı içerisinde sürekli güncellenerek yayın yapmaktadır.

Diskografi

Albümleri

Abone (1991)

Kendine Gel (1993)

Yonca Evcimik '94 (1994)

I'm Hot For You (1995)

Günaha Davet (1998)

Herkes Baksın Dalgasına (2001)

15 (2014)