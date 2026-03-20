Yonca Evcimik'ten "Yonca'nın 90'lar Ekspresi"
Yonca Evcimik, "Yonca'nın 90'lar Ekspresi" adlı gösteri ile seyirciyle buluşuyor
Giriş: 20.03.2026 - 11:29
'Abone', 'Bandıra Bandıra' gibi şarkıları ve 'Çılgın Bediş' karakteriyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, kariyer yolculuğunu bu kez sahneye taşıyor.
Evcimik, uzun süredir titizlikle üzerinde çalıştığı "Yonca'nın 90'lar Ekspresi" adlı gösterisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Gösteri, ilk olarak 30 Mart Pazartesi akşamı Fişekhane'de, ardından 31 Mart Salı akşamı İstanbul Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde perdelerini açacak.
