Yönetim bilişim sistemleri hakkında merak edilenler
Bilginin artmasına paralel olarak yönetim bilişim sistemlerinin de önemi artmaktadır. Basit bir tanımla yönetim bilişim sistemleri için insanı, teknolojiyi ve bilgiyi bir araya getiren bir sistem diyebiliriz. Bilişim sistemleri sayesinde teknoloji aracılığıyla bilgiyi üretebilir ve kullanabilirsiniz. Yönetim bilişim sistemleri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yönetim bilişim sistemleri bölümü iş imkânları nelerdir? İşte, detaylar...
Ülkemizdeki bilgi teknoloji altyapısının geniş bir alana dağılım göstermesi ve bu alandaki kalifiyeli personel açığı bölümün önemini daha da arttırmaktadır. Yönetim bilişim sistemleri; çevreden aldığı ham verileri toplayıp bir süzgeçten geçiren ve bunları anlamlı bir bilgi haline getirip yöneticilere sunan bir sistemden oluşmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Nerede çalışır? Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir?
Bölümün ismi sebebiyle içeriği konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Bölüm; yönetim ve teknolojinin bir arada kullanılması olarak ifade edilebilir. Bu bölümün mezunları ağırlıklı olarak sistem kurma üzerinde durmaktadır. Yenilikçi olmanız ve yenilikleri takip etmeniz bu bölüm için oldukça önemlidir. Teknoloji ve yönetim bir arada bulunduğundan dolayı iletişim yeteneğinizin olması size avantaj sağlayacaktır. Bilgisayar sistemine dayanan bütünleşik bir sistemin temellendirdiği bu bölümde insan ve bilgisayar arasında karşılıklı bir alışveriş görülmektedir.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?
Yönetim bilişim sistemleri bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Eşit ağırlık puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.
Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunları Ne İş Yapar?
Bu bölümden mezun olanlar bilgi teknolojileri ve işletme yönetimi alanlarında çeşitli kariyer fırsatlarını yakalayabilirler. Dilerlerse kendi işlerini kurup girişimci/yönetici olarak da çalışabilirler. Hemen hemen her sektörde çalışma şansına sahiptirler. Teknoloji firmaları, sağlık hizmetleri, bankalar, sigorta şirketleri, telekomünikasyon şirketleri, üretim, perakende ve hizmet sektörleri gibi pek çok sektörde iş bulabilirler.
Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunları İş Olanakları
Yönetim bilişim sistemleri mezunları iş olanakları bakımından farklı alternatiflere sahiptir. Bölüm mezunları bilişim ya da yönetim alanında iş bulabilirler. Çalışma alanları oldukça geniştir. İşte, yönetim bilişim sistemleri mezunlarının çalışabileceği alanlar:
Bilişim Alanındaki Meslekler
Yönetim Alanındaki Meslekler
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?
Yönetim bilişim sistemleri mezunları için hem özel hem de kamu alanında büyüme gösteren istihdam alanları yer almaktadır. Yönetim bilişim sistemleri mezunları; bilgi işlem merkezlerinde, sistem geliştirme bölümlerinde, yazılım ve danışmanlık şirketlerinde çalışabilirler.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dersleri
Bölümü tercih etmeniz durumunda işletme ve bilişim alanlarında dersler almaya başlayacaksınız. Yönetim bilişim sistemleri bölümünün dersleri şunlardır: