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        Haberler Gündem Eğitim Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İş İmkanları

        Yönetim bilişim sistemleri hakkında merak edilenler

        Bilginin artmasına paralel olarak yönetim bilişim sistemlerinin de önemi artmaktadır. Basit bir tanımla yönetim bilişim sistemleri için insanı, teknolojiyi ve bilgiyi bir araya getiren bir sistem diyebiliriz. Bilişim sistemleri sayesinde teknoloji aracılığıyla bilgiyi üretebilir ve kullanabilirsiniz. Yönetim bilişim sistemleri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yönetim bilişim sistemleri bölümü iş imkânları nelerdir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 23:25
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        Ülkemizdeki bilgi teknoloji altyapısının geniş bir alana dağılım göstermesi ve bu alandaki kalifiyeli personel açığı bölümün önemini daha da arttırmaktadır. Yönetim bilişim sistemleri; çevreden aldığı ham verileri toplayıp bir süzgeçten geçiren ve bunları anlamlı bir bilgi haline getirip yöneticilere sunan bir sistemden oluşmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Nerede çalışır? Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir?

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        Bölümün ismi sebebiyle içeriği konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Bölüm; yönetim ve teknolojinin bir arada kullanılması olarak ifade edilebilir. Bu bölümün mezunları ağırlıklı olarak sistem kurma üzerinde durmaktadır. Yenilikçi olmanız ve yenilikleri takip etmeniz bu bölüm için oldukça önemlidir. Teknoloji ve yönetim bir arada bulunduğundan dolayı iletişim yeteneğinizin olması size avantaj sağlayacaktır. Bilgisayar sistemine dayanan bütünleşik bir sistemin temellendirdiği bu bölümde insan ve bilgisayar arasında karşılıklı bir alışveriş görülmektedir.

        Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Yönetim bilişim sistemleri bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Eşit ağırlık puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.

        Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunları Ne İş Yapar?

        Bu bölümden mezun olanlar bilgi teknolojileri ve işletme yönetimi alanlarında çeşitli kariyer fırsatlarını yakalayabilirler. Dilerlerse kendi işlerini kurup girişimci/yönetici olarak da çalışabilirler. Hemen hemen her sektörde çalışma şansına sahiptirler. Teknoloji firmaları, sağlık hizmetleri, bankalar, sigorta şirketleri, telekomünikasyon şirketleri, üretim, perakende ve hizmet sektörleri gibi pek çok sektörde iş bulabilirler.

        Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunları İş Olanakları

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        Yönetim bilişim sistemleri mezunları iş olanakları bakımından farklı alternatiflere sahiptir. Bölüm mezunları bilişim ya da yönetim alanında iş bulabilirler. Çalışma alanları oldukça geniştir. İşte, yönetim bilişim sistemleri mezunlarının çalışabileceği alanlar:

        Bilişim Alanındaki Meslekler

        • Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
        • Programcı
        • Veri Tabanı Uzmanı & Analisti
        • Sistem Tasarımcısı & Analisti
        • SEO Uzmanı
        • Network Uzmanı & Yöneticisi
        • IT Uzmanı
        • İş Analisti

        Yönetim Alanındaki Meslekler

        • İnsan Kaynakları Uzmanı/ Yöneticisi
        • İş Geliştirme Uzmanı/ Yöneticisi
        • Satış Pazarlama Uzmanı/ Yöneticisi
        • ERP Uzmanı/ Yöneticisi
        • İş Zekâsı Uzmanı/ Yöneticisi
        • Proje Yöneticisi

        Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

        Yönetim bilişim sistemleri mezunları için hem özel hem de kamu alanında büyüme gösteren istihdam alanları yer almaktadır. Yönetim bilişim sistemleri mezunları; bilgi işlem merkezlerinde, sistem geliştirme bölümlerinde, yazılım ve danışmanlık şirketlerinde çalışabilirler.

        Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dersleri

        Bölümü tercih etmeniz durumunda işletme ve bilişim alanlarında dersler almaya başlayacaksınız. Yönetim bilişim sistemleri bölümünün dersleri şunlardır:

        • Pazarlama Yönetimi
        • Bilişim Hukuku
        • Proje Yönetimi
        • Yeni İletişim Teknolojileri
        • İşletme Fonksiyonları
        • İşletme Bilgi Sistemleri
        • Bilgisayar ve Programlamaya Giriş
        • İşlem Tabloları
        • İş Süreçlerinin Analizi
        • Muhasebe Yazılımları
        • İşletme Analitiği
        • Algoritmalar ve Programlama
        • Veri Tabanı Sistemleri
        • Üretim Yönetimi
        • İşlem Tablosu Programlama
        • Bilişim Sistemleri Stratejileri
        • Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
        • Sistem Analizi ve Tasarımı
        • Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri
        • Marka Yönetimi
        • Örgütsel Davranış
        • Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği
        • Veri Madenciliği
        • Karar Destek Sistemleri
        • Finansal Tablolar Analizi
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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