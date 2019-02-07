Babasını kaybeden Fatih Terim için sadece ‘Terim’in babası vefat etti’ başlığını kullanan Türkiye Futbol Federasyonu, dün sosyal medyada taraftarların büyük tepkisini çekti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar TFF’nin daha önce yaşanan benzer durumlarda paylaştığı başsağlığı mesajlarını örnek gösterirken, Terim için yayımlanan yazıyı eleştirdi. Bu eleştiri sadece taraftar nezdinde de kalmayınca federasyon geri adım attı.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; duruma büyük tepki gösteren Galatasaray yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle iletişime geçti. Yapılanın yanlış olduğunu belirten Sarı-Kırmızılı idareciler, durumun bir an önce düzeltilmesi talebinde bulundu. Tepkilere daha fazla dayanamayan TFF yönetimi de yayımladığı başsağlığı mesajından yaklaşık 4 saat sonra “A Milli Futbol Takımımızda üç dönem görev yapan, eski Türkiye Futbol Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Talat Terim’in cenazesi, 7 Şubat 2019 Perşembe günü Adana Asri Mezarlık Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Adana Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Sayın Fatih Terim, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır dileriz” şeklinde Twitter’dan mesajın uzun halini paylaşmak zorunda kaldı.