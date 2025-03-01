Yönetmen Erhan Baytimur hayatını kaybetti

'Aynalı Tahir', 'Aşkına Eşkıya', 'İpsiz Recep' ve 'Bez Bebek' gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Erhan Baytimur, kanser nedeniyle vefat etti. 55 yaşında yaşamını yitiren Baytimur'un ölümünü meslektaşı Murat Saraçoğlu duyurdu. Saraçoğlu; "Sevgili Erhan Baytimur’u maalesef kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak 'Aynalı Tahir' gibi 1990’lı yılların popüler işlerine imza atmıştı. Patronum ve yaşıtımdı. Allah, rahmet eylesin. İyiler erken gidiyor hep..." ifadelerini kullandı.

2018’de boşandığı senarist Ayça Baytimur’la 11 yıl süren evliliğinden Alya adında bir kızı olan Ertan Baytimur’un yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.