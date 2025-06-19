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        Haberler Magazin Yönetmen Sevgi Birsel vefat etti

        Yönetmen Sevgi Birsel vefat etti

        'Bir Demet Tiyatro'nun da yönetmenliğini de yapan ünlü yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 13:19 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:15
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        Yönetmen Birsel vefat etti
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        BKM Yapımı 'Bir Demet Tiyatro'nun da yönetmenliğini de üstlenen yönetmen Sevgi Birsel, hayatını kaybetti.

        FİLM - SAN Vakfı tarafından yapılan açıklamada Sevgi Birsel için bir taziye mesajı yayımlandı; "Yönetmen Sevgi Birsel'e Allah'tan rahmet, ailesini ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."

        SEVGİ BİRSEL'İN KARİYERİ

        Bir Demet Tiyatro (1995)

        Dış Kapının Mandalları (1998)

        Güneş Yanıkları (2000)

        Ölümsüz Aşk (2003)

        Azize (2004)

        Home Ofis (2011)

        Balıkçının Karısı (2015)

        Üvey Anne (2023)

        Sevgi Birsel, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ayla Algan için şöyle bir paylaşımda bulunmuştu; "Canım Ayla'cığım, tekrar buluşana dek yıldızlar içinde ol... Tüm öğrettiklerin için binlerce teşekkür... Çok üzgünüm şahane kadın çok...

        "BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

        'Bir Tiyatro Demet'in oyuncularından Demet Akbağ, üzüntüsünü sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi.

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        #Sevgi Birsel
        #bir demet tiyatro
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