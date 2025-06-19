Yönetmen Sevgi Birsel vefat etti

♦ Bir Demet Tiyatro (1995)
♦ Dış Kapının Mandalları (1998)
♦ Güneş Yanıkları (2000)
♦ Ölümsüz Aşk (2003)
♦ Azize (2004)
♦ Home Ofis (2011)
♦ Balıkçının Karısı (2015)
♦ Üvey Anne (2023)
BKM Yapımı 'Bir Demet Tiyatro'nun da yönetmenliğini de üstlenen yönetmen Sevgi Birsel, hayatını kaybetti.
FİLM - SAN Vakfı tarafından yapılan açıklamada Sevgi Birsel için bir taziye mesajı yayımlandı; "Yönetmen Sevgi Birsel'e Allah'tan rahmet, ailesini ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."
Sevgi Birsel, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ayla Algan için şöyle bir paylaşımda bulunmuştu; "Canım Ayla'cığım, tekrar buluşana dek yıldızlar içinde ol... Tüm öğrettiklerin için binlerce teşekkür... Çok üzgünüm şahane kadın çok...
'Bir Tiyatro Demet'in oyuncularından Demet Akbağ, üzüntüsünü sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi.