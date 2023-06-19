Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Kerem Can’ın annesi Fatma Özdemir (40) yaşanan olayın ardından 2 gün sonra erken doğumla bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Trabzon'da maganda kurşununun hedefi olan ve 9 günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Kerem Can Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti. Saatler sonra ise acı haber geldi ve Kerem Can'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Özel ekip birçok güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Ekipler Çukurçayır Mahallesi'ne yakın olan mahalleleri gezerek olayın yaşandığı gün silah atışı yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Bu arada iki hafta erken doğan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre de ağır yaralanan 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Fotoğraflar: DHA