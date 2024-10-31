Yorgun mermi öğrencinin yanına düştü!
Samsun'da bir ortaokulda, teneffüste öğrencilerin oturduğu banka yorgun mermi isabet etti. Ölümden kıl payı kurtulan öğrenciler durumu öğretmenlerine anlattı. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler, silahı ateşleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan ADEKA Ortaokulu’nda, teneffüs sırasında öğrencilerin oturduğu banka yorgun mermi isabet etti.
DHA'nın haberine göre mermi banka saplanırken, ölümden dönen öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerinin ardından banka saplanan mermiyi çıkardı.
Polis, yorgun merminin nereden geldiğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Silahı ateşleyen zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.