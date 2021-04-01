Popüler video paylaşım platformu YouTube bazı yeni özellikler test edeceğini duyurdu. Şirket videoların altındaki beğenmeme sayısını gizlemeyi planlıyor. İlk deneme önümüzdeki haftalarda küçük bir kullanıcı grubu ile yapılacak. İşte konuya ilişkin YouTube açıklaması...

YOUTUBE BEĞENMEME ÖZELLİĞİNİ KALDIRIYOR!

YouTube tarafından Twitter'dan aktarılan bilgiye göre YouTube, "beğenmeme sayısını göstermeyen birkaç yeni tasarımı" test ediyor. Bu tasarımlardan birisinde videoların kaç beğeni aldığı gösterilirken, kaç kullanıcı tarafından beğenilmediği gösterilmiyor. Fakat bu durum, kullanıcıların bir videoyu beğenmemelerini engellemiyor.

Videoları yükleyenler, YouTube Studio üzerinde videolarına gelen beğenme ve beğenmeme sayılarının oranlarını görmeye devam edebiliyor. Şirket, böyle bir özelliği test etmesinin nedeniniyse "İçerik oluşturucuların beğenmeme kampanyaları hakkındaki geri bildirimlerine yanıt" şeklinde paylaştı.

YouTube'un diğer tasarımları hakkındaysa şu an için herhangi bir ipucuna sahip değiliz. Fakat şirket, YouTube'un bu özelliği şu anda kullanabilen kullanıcılarını önümüzdeki haftalarda yeni tasarımlarla karşılaşabilecekleri konusunda bilgilendirdi. YouTube'un böyle bir hareket yapmasıysa bazı kullanıcıların tepkisini topladı.

YOUTUBE STUDIO'DA GÖRÜLEBİLECEK

Ayrıca bazı kullanıcılar beğenmeme sayısı yüksek olan videolara ön yargı ile yaklaşarak izlemeden kapatabiliyorlar. Şirket şu anda beğenmeme sayısını ortadan kaldıran birkaç arayüzü test ediyor. İyi geri dönüş alınırsa beğenmeme sayısı tüm videolarda gizlenecek.

Bununla birlikte içerik oluşturucuları YouTube Studio üzerinden beğenme ve beğenmeme sayılarını tam olarak görmeye devam edebilecekler. YouTube yeni özelliğin hangi ülkelerde test edileceği konusunda herhangi bir detay açıklamadı.