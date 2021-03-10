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YouTuber’lara kötü haber bu kez ABD’den geldi: Yüzde 24 kesinti!

Google, dünyanın neresinde olursa olsun, YouTube’taki içerik üreticilerinin ABD'deki izleyiciler üzerinden elde ettiği kazançlardan ABD vergileri için kesinti yapmaya başlayacağını açıkladı. Buna göre Türkiye dahil ABD dışındaki YouTuber’lar vergi bilgilerini 31 Mayıs’a kadar gönderirlerse sadece ABD'deki izleyiciler üzerinden elde ettiği kazançlara yüzde 0-30 arasında stopaj uygulanacak. Bu bilgilerini Google ve ABD ile paylaşmayan YouTuber’lara ise toplam gelirlerinde (sadece ABD değil, dünya genelindeki) yüzde 24’e varan kesinti yapılacak. Necdet Çalışkan’ın haberi...

ABD'den YouTuberlara büyük darbe! Yüzde 24 kesinti ve... - Haberler
YouTuber’lara kötü haber!
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Google’ın video platformu YouTube üzerinden gelir elde eden içerik üreticileri için kötü haber bu kez ABD’den geldi. Google, YouTube içerik üreticilerine yönelik yaptığı açıklama ile ABD'deki izleyicilerden elde edilen kazançlardan ABD vergileri için kesinti yapmaya başlanacağını duyurdu.

Bu kapsamda Türkiye dahil ABD dışındaki içerik üreticilerinden vergi bilgilerinin en kısa sürede göndermelerini isteyen Google, “Eğer bu bilgilerinizi paylaşmazsanız, toplam kazancınızdan yüzde 24’e varan kesinti yapılabilir” uyarısı yaptı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Google tarafından yapılan bilgilendirmede, ABD'deki vergi kesintisinin nedeni şu şekilde açıklandı:

“ABD Milli Gelirler Yasası'nın 3. Bölümü uyarınca, Google’ın YouTube İş Ortağı Programı (YPP) kapsamındaki bir içerik üretici YouTube'da ABD'deki izleyiciler üzerinden telif geliri elde ediyorsa vergi bilgilerini toplamak, vergi kesintisi yapmak ve bu işlemi Ulusal Gelir İdaresi'ne (ABD vergi dairesi, IRS) bildirmek Google'ın sorumluluğundadır. ABD'deki izleyiciler üzerinden kazanç elde ediyorsanız Google, 2021 yılının Haziran ayı başlarında vergi kesintisi (stopaj) yapmaya başlayabilir.”

31 MAYIS’A KADAR SÜRE TANINDI

YouTube'da para kazanan tüm içerik üreticilerin, dünyadaki konumlarından bağımsız olarak vergi bilgilerini paylaşmaları gerektiğinin altını çizen Google, içerik üreticilerine şu uyarıda bulundu:

“Haziran 2021'den itibaren Google, ABD'deki izleyicilerden elde ettiğiniz kazançlardan ABD vergileri için kesinti yapmaya başlayabilir. Lütfen ABD vergi bilgilerinizi AdSense üzerinden en kısa sürede gönderin. Vergi bilgilerinizi 31 Mayıs 2021'e kadar sağlamamanız durumunda Google'ın, dünya genelindeki toplam kazancınızdan %24'e kadar kesinti yapması gerekebilir. ABD'de ikamet eden bir içerik üreticisiyseniz vergi bilgilerinizi daha önce göndermiş olabilirsiniz. Emin olmak için AdSense hesabınızdaki vergi bilgilerini kontrol edin.”

VERGİ KESİNTİSİ ABD’Lİ YOUTUBER’LARA UYGULANMAYACAK

Google’ın YouTube İş Ortağı Programa ile ilgili bilgilendirme sayfasında, ABD vergi koşullarının nerelerde ve ne şekilde geçerli olduğu konusunda ise şu ifadelere yer verildi:

“- ABD dışındaki içerik üreticileri: ABD vergi bilgilerini gönderirseniz, stopaj oranları ABD'deki izleyiciler üzerinden elde ettiğiniz kazançlarda % 0-30 arasında ve ülkenizin ABD ile bir vergi anlaşması ilişkisi olup olmamasına bağlı olur.

- ABD'deki içerik üreticiler: Geçerli vergi bilgileri paylaştıysanız Google, kazançlardan vergi kesintisi yapmaz.”

ABD vergi bilgisi paylaşılmazsa Google'ın maksimum vergi oranı üzerinden stopaj kesintisi yapacağı belirtilen bilgilendirmede, vergi oranının, AdSense hesap türüne ve içerik üretcisinin yaşadığı ülkeye bağlı olarak şöyle uygulanacağı ifade edildi:

"İşletme hesap türü: Alacaklı ABD dışındaysa varsayılan stopaj oranı ABD kazançlarının %30'u olur. ABD'deki işletmeler, dünya genelindeki toplam kazançlarda % 24 oranında stopaja tabidir.

Bireysel hesap türü: Peşin stopaj uygulanır ve dünya genelindeki toplam kazançların %24'üne kesinti yapılır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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