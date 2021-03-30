Dünyanın en çok tıklanan video izleme uygulaması YouTube, Avrupa’daki yoğun talep karşısında video kalitesine sınır getirmeye karar verdiğini açıkladı. Avrupa genelinde uygulanacak bu karar sonrası, video kalitelerinin kısa süre içinde düşürülmesi planlanıyor.

Reuters’a açıklama yapan şirket, geçici olarak AB içerisindeki bütün trafiği varsayılan olarak standart çözünürlüğe çevireceğini belirtti.

NETFLİX DE KALİTEYİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda Netflix, Avrupa’da bit hızlarını 1 ay boyunca azaltacağını açıklamıştı. Böylece Netflix’in Avrupa çapındaki trafiği de %25 azalmış olacak. Video konferanslar ve uzaktan çalışma faaliyetleri, internet yayıncılığı ve oyunların yanında küçük kalan bir trafik yaratıyor.