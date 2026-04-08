YouTube yaş sınırı mı geldi? 15 yaş altı YouTube kullanımı yasaklandı mı?
YouTube için yaş sınırı tartışmaları, son dönemde Türkiye'de gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Özellikle 15 yaş altı çocukların YouTube ve sosyal medya kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeler aileler tarafından desteklendiği biliniyor. Türkiye'de doğrudan YouTube'a özel bir yasak henüz yürürlüğe girmiş değil. Ancak sosyal medya platformlarını kapsayan geniş bir yasa hazırlığı dikkat çekiyor. Peki, "YouTube yaş sınırı mı geldi? 15 yaş altı YouTube kullanımı yasaklandı mı?" İşte YouTube yaş sınırına ilişkin tüm merak edilenler...
Türkiye’de 15 yaş altı çocuklara sosyal medya düzenlemesi geliyor. Yapılan düzenleme taslaklarına göre 15 yaş altı kullanıcılar için ciddi kısıtlamalar planlanıyor. Meclis gündemine gelen tekliflerde yaş doğrulama sistemi zorunluluğu öne çıkıyor. 15 yaş altındaki çocukların hesap açmasının engellenmesi planlanıyor. Peki, YouTube yaş sınırı mı geldi? 15 yaş altı YouTube kullanımı yasaklandı mı, yaş sınırı kaç olacak? İşte YouTube yaş sınırıyla ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar.
SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YAŞ SINIRI GELİYOR MU?
Sosyal medya platformlarına yönelik yeni düzenleme kapsamında, çocukların korunmasına dair önemli adımlar gündemde. Buna göre, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış kullanıcıların platformlara erişimini engellemesi planlanıyor. Bu kapsamda şirketler, yaş doğrulama sistemleri başta olmak üzere gerekli tüm teknik önlemleri hayata geçirmekle yükümlü olacak.
YOUTUBE YAŞ SINIRI GELDİ Mİ, KAÇ OLDU?
Türkiye’de 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili yeni bir yasal düzenleme Meclis Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Teklif kabul edilirse sosyal ağ sağlayıcıları yaş doğrulama sistemi kurmak zorunda kalacak.
Youtube, yasak gelirse karar uyacaklarını belirtti.
15 yaş altındaki kullanıcıların bu platformlarda hesap açması ve hesap kullanması engellenecek. Düzenleme, çocuk içerik üreticilerini de doğrudan etkileyecek.
YouTube Türkiye, düzenlemenin yasalaşması hâlinde 15 yaş altındaki kullanıcılar ile içerik üreticilerinin hesaplarının kapatılabileceğini bildirdi.
15 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ÖZEL İÇERİK DÖNEMİ
Düzenlemede yalnızca yaş sınırı değil, içerik yapısına ilişkin yenilikler de yer alıyor. 15 yaş ve üzerindeki kullanıcılar için daha güvenli ve filtrelenmiş içeriklerin sunulduğu ''ayrıştırılmış hizmet'' modeli devreye alınacak. Ayrıca platformların uyguladığı tüm güvenlik politikaları ve tedbirler, şeffaflık ilkesi gereği resmi internet sitelerinde açık bir şekilde paylaşılacak.