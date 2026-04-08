Türkiye’de 15 yaş altı çocuklara sosyal medya düzenlemesi geliyor. Yapılan düzenleme taslaklarına göre 15 yaş altı kullanıcılar için ciddi kısıtlamalar planlanıyor. Meclis gündemine gelen tekliflerde yaş doğrulama sistemi zorunluluğu öne çıkıyor. 15 yaş altındaki çocukların hesap açmasının engellenmesi planlanıyor. Peki, YouTube yaş sınırı mı geldi? 15 yaş altı YouTube kullanımı yasaklandı mı, yaş sınırı kaç olacak? İşte YouTube yaş sınırıyla ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar.