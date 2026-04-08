Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YouTube yaş sınırı mı geldi? 15 yaş altı YouTube kullanımı yasaklandı mı, yaş sınırı kaç olacak?

        YouTube yaş sınırı mı geldi? 15 yaş altı YouTube kullanımı yasaklandı mı?

        YouTube için yaş sınırı tartışmaları, son dönemde Türkiye'de gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Özellikle 15 yaş altı çocukların YouTube ve sosyal medya kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeler aileler tarafından desteklendiği biliniyor. Türkiye'de doğrudan YouTube'a özel bir yasak henüz yürürlüğe girmiş değil. Ancak sosyal medya platformlarını kapsayan geniş bir yasa hazırlığı dikkat çekiyor. Peki, "YouTube yaş sınırı mı geldi? 15 yaş altı YouTube kullanımı yasaklandı mı?" İşte YouTube yaş sınırına ilişkin tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 20:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye’de 15 yaş altı çocuklara sosyal medya düzenlemesi geliyor. Yapılan düzenleme taslaklarına göre 15 yaş altı kullanıcılar için ciddi kısıtlamalar planlanıyor. Meclis gündemine gelen tekliflerde yaş doğrulama sistemi zorunluluğu öne çıkıyor. 15 yaş altındaki çocukların hesap açmasının engellenmesi planlanıyor. Peki, YouTube yaş sınırı mı geldi? 15 yaş altı YouTube kullanımı yasaklandı mı, yaş sınırı kaç olacak? İşte YouTube yaş sınırıyla ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar.

        SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YAŞ SINIRI GELİYOR MU?

        Sosyal medya platformlarına yönelik yeni düzenleme kapsamında, çocukların korunmasına dair önemli adımlar gündemde. Buna göre, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış kullanıcıların platformlara erişimini engellemesi planlanıyor. Bu kapsamda şirketler, yaş doğrulama sistemleri başta olmak üzere gerekli tüm teknik önlemleri hayata geçirmekle yükümlü olacak.

        YOUTUBE YAŞ SINIRI GELDİ Mİ, KAÇ OLDU?

        Türkiye’de 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili yeni bir yasal düzenleme Meclis Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Teklif kabul edilirse sosyal ağ sağlayıcıları yaş doğrulama sistemi kurmak zorunda kalacak.

        Youtube, yasak gelirse karar uyacaklarını belirtti.

        15 yaş altındaki kullanıcıların bu platformlarda hesap açması ve hesap kullanması engellenecek. Düzenleme, çocuk içerik üreticilerini de doğrudan etkileyecek.

        YouTube Türkiye, düzenlemenin yasalaşması hâlinde 15 yaş altındaki kullanıcılar ile içerik üreticilerinin hesaplarının kapatılabileceğini bildirdi.

        15 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ÖZEL İÇERİK DÖNEMİ

        Düzenlemede yalnızca yaş sınırı değil, içerik yapısına ilişkin yenilikler de yer alıyor. 15 yaş ve üzerindeki kullanıcılar için daha güvenli ve filtrelenmiş içeriklerin sunulduğu ''ayrıştırılmış hizmet'' modeli devreye alınacak. Ayrıca platformların uyguladığı tüm güvenlik politikaları ve tedbirler, şeffaflık ilkesi gereği resmi internet sitelerinde açık bir şekilde paylaşılacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!