4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı
YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki oğlu E.
YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi öldürüp, çöplüğe attığını itiraf eden Merve Sağın (34) tutuklandı. Çöplükte yapılan aramalarda ise E.Ç.’nin cesedine ulaşılamadı.
Boğazlıyan ilçesinde yaşayan ve eşinden boşanan Merve Sağın, 11 Ocak'ta, 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'nin kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Emniyetteki sorgulamasında çelişkili ifade veren Sağın, oğlunu temmuz ayında boğarak öldürüp Boğazlıyan çöplüğüne attığını itiraf etti. Merve Bağın gözaltına alınırken, polis ekipleri 3 gün boyunca kadavra arama köpekleriyle çöplükte arama yaptı. E.Ç.’nin cesedine ulaşılamayınca aramalara son verildi.
Merve Sağın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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