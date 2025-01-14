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        4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

        YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki oğlu E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 18:01 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:05
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        4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı
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        YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi öldürüp, çöplüğe attığını itiraf eden Merve Sağın (34) tutuklandı. Çöplükte yapılan aramalarda ise E.Ç.’nin cesedine ulaşılamadı.

        Boğazlıyan ilçesinde yaşayan ve eşinden boşanan Merve Sağın, 11 Ocak'ta, 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'nin kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Emniyetteki sorgulamasında çelişkili ifade veren Sağın, oğlunu temmuz ayında boğarak öldürüp Boğazlıyan çöplüğüne attığını itiraf etti. Merve Bağın gözaltına alınırken, polis ekipleri 3 gün boyunca kadavra arama köpekleriyle çöplükte arama yaptı. E.Ç.’nin cesedine ulaşılamayınca aramalara son verildi.

        Merve Sağın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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