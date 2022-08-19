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Yozgat'ta ORAN destekli 1 milyon 600 bin lira değerindeki projenin sözleşmesi imzalandı

AA

Yozgat'ta ORAN destekli 1 milyon 600 bin lira değerindeki projenin sözleşmesi imzalandı

YOZGAT (AA) - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Yozgat'ta desteklenmeye hak kazanan yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerindeki "Tarımsal Üretim Merkezi ORAN'la Büyüyor Projesi"nin sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, projenin Şefaatli Karanlıkdere Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlandığını ve ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiğini söyledi.

Projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Polat, Şefaatli'de kaz üretim tesisinin kurulmasıyla başlayan sürecin daha katma değerli hale getirilmesi amacıyla yazılan bir projeyle devam ettiğini belirtti.

Polat, kazın yumurtası, tüyü ve etinin kullanılarak Yozgat'ın kaz üretiminde bir marka şehir haline getirilmesi için hazırlanan projenin önemli olduğunu belirterek, "Proje kapsamında inşallah bir yıl içerisinde bütün bunların yapılmasını ve bir yıl sonra kurulan üretim tesisinin daha fazla istihdam sayısıyla beraber ilçemize ve ilimize katma değer katmasını bekliyoruz." dedi.

ORAN Kalkınma Ajansının son bir yıl içerisinde Yozgat'ta projelere 15 milyon lira destek sağladığını aktaran Polat, kaz yumurtasından hediyelik eşya, örgü kaz bebek üretiminin de yapıldığını, çilek üretimi ve bağcılığın gelişimi konusunda da projelerin olduğunu aktardı.

Vali Polat, projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından ORAN Kalkınma Ajansı ile proje sahibi Şefaatli Karanlıkdere Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında sözleşme imzalandı.

İmza törenine Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, kooperatif başkanı Şükrü Öztürk ve kooperatif üyeleri katıldı.

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