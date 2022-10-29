Sorgun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Sorgun Kaymakam Vekili Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Cumhuriyet'in 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Serin, Cumhuriyet’in, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez görev olduğunu ifade etti.

Program, öğrencilerin şiir okuması ve kahramanlık türkülerinin seslendirilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.