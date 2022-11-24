Yozgat'ta düğündeki takılarla kaçan yabancı uyruklu gelin tutuklandı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesinde düğündeki takıları alıp kaçan yabancı uyruklu gelin tutuklandı.
İlçenin Belencumafakılı köyünde yaşayan F.Y. (22) İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, yaklaşık bir hafta önce dini nikah kıydığı Suriye uyruklu M.H'nin (25), düğünde takılan takılar ile 2 cep telefonu ve bir miktar parayı alarak kaçtığı ihbarında bulundu.
Dolandırıcılık yaptığı belirtilen yabancı uyruklu gelin, ekiplerin çalışmasıyla Boğazlıyan ilçesinde yakalandı.
Adliyeye sevk edilen gelinin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.