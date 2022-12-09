Yozgat'ta 12 atıl okul binası köy yaşam merkezleriyle yeniden eğitim yuvası oldu

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YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL- Yozgat'ta köylerdeki atıl 7 okul binası daha öğrencilere eğitim, vatandaşlara da kurs verilen köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığının Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde hazırladığı "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" ile kullanılmayan köy okulu binaları, anaokulu ve ilkokul eğitimi verilen, çeşitli alanlarda kurs düzenlenen merkezler haline getiriliyor.

Yozgat'ta daha önce yaşam merkezine dönüştürülen 5 binaya ek olarak 7 köy okulu daha projeye dahil edildi. 12 merkezde çeşitli alanlarda kurslar düzenleniyor, bunların 5'inde ise 58'i ilkokul, 26'sı okul öncesi olmak üzere 84 öğrenci kendi köyünde eğitim görüyor.

Yaşam merkezlerinde açılan din eğitimi, okuma yazma, giyim üretim teknolojisi, el sanatları teknolojisi, kuaförlük, çocuk gelişimi ve eğitimi, aile eğitimi, dekoratif ahşap süsleme ile sürü yönetimi elemanı kurslarında 365 vatandaş eğitim alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AA muhabirine, kapalı köy okullarının çocukların ve vatandaşların bir araya geldiği alanlara dönüştürüldüğünü söyledi.

Bazı köy okullarında okul öncesi ve ilkokul kademesindeki öğrencilerin eğitim aldığını ifade eden Yazıcı, "Yaşam merkezlerinde köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda kurs açıyoruz. Bu şekilde, çocuklarımız ve velilerimiz ile diğer vatandaşlarımızın bir arada eğitim gördüğü ortam sağlanıyor." dedi.

- "Okulumuzu açtık, çok da güzel oldu"

Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeşilhisar köyünün muhtarı Emin Kılıç da okullarının 9 yıldır kapalı olduğunu ifade etti.

Kılıç, okulun açılması için Milli Eğitim Müdürlüğüne talepte bulunduklarını ifade ederek, "Onlar da sağ olsunlar talebimizi uygun buldular. Okulumuzu açtık, çok da güzel oldu." diye konuştu.

Yaşam merkezinde açılan çocuk gelişimi kursuna katılan Fatma Doğru da ikiz çocukları olduğunu anlattı.

Doğru, "Kadınlarla kursa geliyoruz. Burada sohbet ediyoruz, satranç oynuyoruz. Sobanın üzerinde çayımız var, kestane de pişiriyoruz." dedi.

Nigar Bingül ise çocuğunun taşımalı eğitim için daha önce başka okula gittiğini belirterek, "Okulumuz tekrar açıldı ve çocuğumu buraya götürüyorum. Burada çocuk gelişimi kursuna katılıyorum. Arkadaşlarımızla beraber geliyoruz, bilgi ediniyoruz, bilgimize bilgi katıyoruz. Benim küçük bir çocuğum var. Onun gelişimi açısında bana çok faydalı oldu." ifadelerini kullandı.

Kuaförlük kursuna katılan Fadime Çevik ise evinde tek başına sıkıldığını anlatarak, "Kurs açıldığını öğrendim ve buraya katıldım. Çok memnunum, sıkıntılarım gitti. Sohbet ediyoruz, özgüvenimiz arttı. Saç yapmayı, saç örgülerini, cilt bakımı yapmayı öğrendik." diye konuştu.





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