Yabancı uyruklu 2 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta dolandırıcılık iddiasıyla yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yabancı uyruklu biri kadın 2 şüpheli, itiraz üzerine tutuklandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaşayan Ü.S.'den evlilik vaadiyle para, ziynet eşyası ve cep telefonunu alarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 4 Aralık'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 7 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin daha önce de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde benzer dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilmişti.



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