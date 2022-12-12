Yabancı uyruklu 2 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta dolandırıcılık iddiasıyla yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yabancı uyruklu biri kadın 2 şüpheli, itiraz üzerine tutuklandı.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaşayan Ü.S.'den evlilik vaadiyle para, ziynet eşyası ve cep telefonunu alarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 4 Aralık'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 7 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin daha önce de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde benzer dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilmişti.