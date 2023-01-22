Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yağmur duası yapıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yağmur duası edildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Sarıkaya Şubesi organizasyonuyla Sarıkaya Pazaryeri'nde yağmur duası yapıldı.
Duanın ardından vatandaşlara bir gün önce esnafların katkısıyla kesilen kurbanların etinden hazırlanan yemek ikram edildi.
Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, ülke genelinde kuraklık yaşandığını söyledi.
Müftülüğün yağmur duası organize ettiğini ifade eden Güngör, "Müftülüğümüze ve katkı sağlayan esnafımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Biz dua ederiz, duaları kabul etmek sahibine aittir. Ümidimizi kesmedik, ümidimiz var inşallah güzel, bereketli yağışlar olur, güzel mahsuller olur." dedi.