Şehit Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

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YOZGAT (AA) - Iğdır'daki trafik kazasında şehit olan Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan'ın cenazesi, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı Ağrı'dan hava yolu ile Kayseri'ye, oradan da kara yolu ile Çekerek'e getirildi.

Arslan (27) için Çekerek Hükümet Konağı önünde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Kuzgun köyünde defnedildi.

Törene, şehidin yakınları ile Yozgat Valisi Ziya Polat, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, daire müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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