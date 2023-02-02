Çandır Kaymakamlığı sokak hayvanları için mama dağıttı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çandır Kaymakamlığı'nca sokak hayvanları için mahalle ve köy muhtarlarını mama dağıtıldı.

Kaymakam Turgay Cingirt, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, daire müdürleri, veteriner hekimler, mahalle ve köy muhtarlarıyla Kaymakamlık salonunda yaptığı toplantıda, tüm canlıların yaşama hakkının olduğunu söyledi.

Kış mevsimin gelmesiyle sokak hayvanlarının yiyecek bulma sıkıntısı yaşadığını belirten Cingirt, vatandaşları sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet etti.

Cingirt, sahipli köpeklerin başıboş bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Özellikle çoban köpeklerinin başıboş sokağa bırakılmamasını istiyoruz. Vatandaşımızın beslemek için evine aldığı canlıları çeşitli nedenlerle terk etmemelerini, uygun yerlere bir kap su ve yeterli miktarda mama bırakmalarını istiyoruz." dedi.

Toplantı sonunda sokak hayvanlarına verilmek üzere 100 torba mama dağıtıldı.





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