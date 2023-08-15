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        Kars'a atanan Vali Ziya Polat, Yozgat'tan uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:35
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        Kars'a atanan Vali Ziya Polat, Yozgat'tan uğurlandı
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        YOZGAT (AA) - Kararname ile Kars'a atanan Vali Ziya Polat, uğurlama töreninin ardından Yozgat'tan ayrıldı.

        Valilik konutu önünde düzenlenen vedalaşma programında konuşan Polat, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yiğitler şehri Yozgat'tan serhat şehri Kars'a atandığını söyledi.

        Polat, 3 yılı aşkın süre görev yaptığı Yozgat'ı kendi evi gibi gördüğünü belirterek, "Burayı bize ev yapan Yozgatlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Burası bizim her zaman uğrak noktamız olacak. Bozok diyarının yiğit evlatlarına selam olsun. Bize ev sahipliği yaptıkları, kalplerini, gönüllerini açtıkları için teşekkür ediyorum. Bu memleketin bir evladıyız ve evladı olmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Devletin emrinde, milletin hizmetinde çalışmaya, çabalamaya devam edeceğini dile getiren Polat, "Tüm çalışma arkadaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza, yerel yönetimlerimize, kaymakam arkadaşlarımıza, yiğitler şehri Yozgat'ın kalbi çok büyük olan yiğit insanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hakkınızı helal edin." diye konuştu.

        Konuşmasının ardından il protokolü ve vatandaşlarla vedalaşan Polat, kentten ayrıldı.

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