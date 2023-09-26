CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar yeniden seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Kongresi'nde İl Başkanı Abdullah Yaşar yeniden seçildi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kongrenin divan başkanlığını CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptı.

Mevcut Başkan Yaşar 136 oy alarak yeniden CHP Yozgat İl Başkanı oldu. Diğer aday Ahmet Peker’in ise 95 oy aldığı kongrede, 2 oy da geçersiz sayıldı.

İl Başkanı Yaşar, delege ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kongreye, CHP Genel Başkan adaylarından İlhan Cihaner, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, partililer ve vatandaşlar katıldı.