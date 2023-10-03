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        Yozgat Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, Sorgun'da okulları ziyaret etti

        Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sorgun ilçesindeki okulları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:53 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:29
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        Yozgat Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, Sorgun'da okulları ziyaret etti
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        Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sorgun ilçesindeki okulları ziyaret etti.

        Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi ve Yeşilyurt İlkokulunu ziyaret eden Altınkaynak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve okul yöneticilerinden bilgi aldı.

        Okullarda öğrencilerle sohbet eden Altınkaynak, kitap okumanın akademik başarı üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetti.

        Öğretmenlerle bir arayan gelen Altınkaynak, veli ziyaretlerinin sıklıkla yapılmasını, öğrencilere hedef belirleme konusunda rehberlik edilmesini istedi.

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