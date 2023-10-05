Yozgat'ta engellilerin el işi çalışmaları sergilendi Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engellilerin yaptığı el işi çalışmaları sergilendi.

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engellilerin yaptığı el işi çalışmaları sergilendi.

Eski askerlik şubesi binasında açılan sergide, engellilerin ahşap yakma, rölyef, yağlı boya tabloları ve örgü işleri, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, serginin 3 gün açık kalacağını söyledi.

Engellilerin sanata yönelmesinin kendileri adına mutluluk verici olduğunu belirten Neşeli, “El sanatları sergimizde çok çeşitli tekniklerle yapılan ürünler bulunmakta. Engelli arkadaşlarımız yeteneklerini ortaya koydu, neler yapabileceklerini bizlere bir kez daha gösterdi. Vatandaşlarımızı sergimizi gezmeye davet ediyoruz." dedi.

Açılışa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.