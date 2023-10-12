Yerköy su terfi istasyonu yenileniyor

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Delice köyü mevkisinde bulunan eski su terfi istasyonunda yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Yılmaz, su terfi istasyonunun yıllardır ilçeye hizmet verdiğini, eski tip motor ve pompaların yenileriyle değiştirileceğini ifade etti.

Delice köyü mevkisindeki kuyuların ilçenin en önemli su kaynaklarından olduğunu aktaran Yılmaz, "Yıllardır ilçemize hizmet veren bu bölgenin yenilenmesine büyük önem veriyoruz. Çalışmalar kapsamında eski tip motor ve pompalar ile su borularını yeniliyoruz. Yeni nesil dalgıç pompalar hem kayıp kaçaksız hem de daha fazla su basma kapasitesine sahip. Su boruları da daha dayanıklı hale getirildi. Bu sayede ilçemize daha kaliteli ve kesintisiz su temin edilecek." dedi.

Yılmaz, ana depodan çıkan suyun ilçenin 14 mahallesinin ihtiyacını karşıladığını ifade ederek, "Motorun tek çalışması halinde saniyede 55 litre, çift motor çalışırsa 110 litre su basıyor. Yenileme çalışmasıyla ilçemize kesintisiz su sağlanacak." diye konuştu.