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        Vali Özkan, basın mensuplarıyla buluştu

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:44 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:46
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        Vali Özkan, basın mensuplarıyla buluştu
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Polis Evi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Özkan, medya temsilcileriyle daha sık bir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, bu toplantıların amacının, Yozgat'ın gelişimini hızlandırmak, olası sorunları tespit edip çözüme kavuşturmak ve şehir halkının daha bilinçli bilgilendirilmesi olduğunu ifade etti.

        Yozgat'ın son yıllarda güzel yatırımlar aldığını ancak bunun çok verimli değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Özkan, "Yozgat büyükşehirlerin yanı sıra çevresindeki şehirlere de göç veren bir il konumuna gelmiş. Yerköy ve Şefaatli Yozgat merkezle ticari ilişkilerini sürdürürken, Sorgun kendine yeter bir yerleşim yeri olmuş. Diğer ilçeler ise yakınlarında bulunan iller ile ticari ilişkilerini sürdürmekte bundan dolayı da bu illere göç vermektedir. İlimizin aldığı yatırımları verimli kullanması durumunda, öncelikle bu göç yavaşlayacak, sonrasında da duracaktır. İşte bizim asıl amacımız bu yatırımları verimli kullanmaktır." dedi.

        Özkan, Yozgat'ın tarım ve hayvancılık potansiyelinin de oldukça yüksek olduğunu, yüksek hızlı trenin ardından havaalanı, Bozok Organize Sanayi'nin de hizmete girmesiyle, turizm ve ticari yaşamda bir canlanma olacağını, bunun da Yozgat ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

        Toplantı, fikir alışverişiyle son buldu.

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