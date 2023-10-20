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        Yozgat'ta buğday ve arpa tohumları toprakla buluşturuluyor

        Ekilebilir 6 milyon 151 bin dekar tarım arazisiyle Türkiye'de 5. sırada yer alan Yozgat'ta, çiftçiler buğday ve arpa tohumunu toprakla buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:10 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:11
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        Yozgat'ta buğday ve arpa tohumları toprakla buluşturuluyor
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        Ekilebilir 6 milyon 151 bin dekar tarım arazisiyle Türkiye'de 5. sırada yer alan Yozgat'ta, çiftçiler buğday ve arpa tohumunu toprakla buluşturuyor.

        Kentte 2022 yılın ekim sezonunda 3 milyon 46 bin dekarda buğday, 547 bin 782 dekarda arpa ekimi gerçekleştirilirken, bu yıl da yaklaşık aynı oranda ekim yapılması tahmin ediliyor.

        Yozgat'ın Lök köyü çiftçilerinden 80 yaşındaki Halil Taşarslan, AA muhabirine, ekim ayının girmesiyle ekinlerini ekmeye başladıklarını söyledi.

        Namık Gedik Doğdu da 2023 ekim sezonuna başladıklarını, köyde yaklaşık 25 bin dekar hububat ekileceğini belirtti.

        Bazı çiftçilerin buğday ve arpa ekimini yaptığını, bazılarının da ekim için tarlasını hazırladığını ifade eden Doğdu, "2024'ün bereketli bir yıl olmasını diliyoruz. Ben 250 dekar ekim yapacağım ama daha başlamadık, komşuların ekinlerini ekiyoruz. Bazı çiftçiler ekinlerini gübreli bazıları da gübresiz ekiyor." diye konuştu.

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