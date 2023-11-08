Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Çekerek Belediyesi kurduğu su değirmeninde doğal un üretiyor

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde belediye, Çekerek Irmağı üzerine kurduğu su değirmeninde karabuğdaydan un üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çekerek Belediyesi kurduğu su değirmeninde doğal un üretiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde belediye, Çekerek Irmağı üzerine kurduğu su değirmeninde karabuğdaydan un üretiyor.

        Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, yazılı açıklamasında, gelişen teknolojiye rağmen gelenekleri yaşatmak amacıyla Çekerek Irmağı'na su değirmeni kurduklarını, karabuğday başta olmak üzere yöredeki buğday çeşitlerinden doğal yöntemle katkısız un ürettiklerini belirtti.

        Karabuğdayın kıymetli ve pahalı olduğunu ifade eden Çakır, bu unun vatandaşlara ulaştırılmasına katkı sunmaya çalıştıklarını vurguladı.

        Çekerek Irmağı ve barajı etrafında belediyeye ait arazilere karabuğday ektiklerini aktaran Çakır, "Elde ettiğimiz karabuğdayı su değirmenimizde una dönüştürüyoruz. Bu unu paketleyip vatandaşlarımızın ulaşması için Çekerek Kadın Girişimci Kooperatifi ve yöresel ürünler satış merkezimizde satışa sunuyoruz. İnşallah 2024'te bu projeyi daha da büyüterek daha çok kişiye ulaşmayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Sorgun YHT istasyonu yeni yılın ilk çeyreğinde hizmete girecek
        Sorgun YHT istasyonu yeni yılın ilk çeyreğinde hizmete girecek
        Sorgun'da çiftçiye 61 milyon 819 bin lira mazot ve gübre desteği ödendi
        Sorgun'da çiftçiye 61 milyon 819 bin lira mazot ve gübre desteği ödendi
        Yozgat'ta 55 yaş üstü kişiler, "Tazelenme Üniversitesi" ile üniversite haya...
        Yozgat'ta 55 yaş üstü kişiler, "Tazelenme Üniversitesi" ile üniversite haya...
        Yozgat'taki Filistinli öğrenciler, Gazze'deki ailelerinin hayatından endişe...
        Yozgat'taki Filistinli öğrenciler, Gazze'deki ailelerinin hayatından endişe...
        Sorgun'da "Resimlerle Filistin" konulu resim sergisi açıldı
        Sorgun'da "Resimlerle Filistin" konulu resim sergisi açıldı
        Yozgat Kazankaya Kanyonu turizme kazandırılacak
        Yozgat Kazankaya Kanyonu turizme kazandırılacak