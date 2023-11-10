Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Yozgat, Sivas, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kayseri ve Kırşehir'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Celal Köse, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde de etkinlik düzenlendi.

- Sivas

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Vali Şimşek, "Aramızdan ayrılışınızın 85. yıl dönümünde minnet duygularımızı ifade etmek, şükranlarımızı sunmak ve aziz hatıranızı yad etmek üzere manevi huzurunuzdayız. 'Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar' sözünüzün ışığında, temellerini Sivas'ta attığınız, benzersiz kurtuluş mücadelesinin ardından kurduğunuz Cumhuriyeti, sarsılmaz azminizi ve vatan aşkınızı örnek alarak ilelebet yaşatmanın bilincinde ve kararlılığındayız." dedi.

Törenin ardından etkinlikler Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde devam etti.

Bu arada Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyet, kulüp tesislerinde antrenman öncesi saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

- Nevşehir

Nevşehir'de valilik binası Atatürk Anıtı önündeki törende Vali Ali Fidan ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, anıta çelenk sundu.

Saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yoldan geçen araç sürücüleri ve vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde de anma etkinliği düzenlendi.

- Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu öğrencileri, 10 Kasım temalı oratoryo sundu.

- Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde devam törende, Güzel Sanatlar Lisesi'nce hazırlanan "10 Kasım" konulu resim sergisi açıldı.

Tarih öğretmeni Ahmet Erdal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptığı ve öğrencilerin şiir okuduğu programda, Kırıkkale Lisesi tarafından hazırlanan "Başka Bir Mustafa" adlı oratoryo sergilendi.

Programa, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ve siyasi parti temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Trafikteki vatandaşlar otomobillerinden inerek saygı duruşuna iştirak etti, bir vatandaş tarihi Saat Kulesi önünde bayrak açtı.

Vali Gökmen Çiçek, gazetecilere, ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Kayseri'de de 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle aldıklarını, onun gösterdiği çağdaş ve refah ülke hedefine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Protokol üyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı programa da katıldı.

Öğrenciler burada drama ve çeşitli gösteriler sundu.

- Kırşehir

Kırşehir'de Vali Hüdayar Mete Buhara ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 9.05'te kent genelinde sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi'nden düzenlenen programda Kırşehir Valiliğince hazırlanan Atatürk'ün hayatının anlatıldığı kısa film gösterildi.