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        Çandır'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor

        Yozgat'ın Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, 2024 yılında ilçenin tamamına doğal gaz vermeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:55 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:01
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        Çandır'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor
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        Yozgat'ın Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, 2024 yılında ilçenin tamamına doğal gaz vermeyi hedeflediklerini söyledi.

        Örgün, AA muhabirine, ilçede 2022'de başlayan doğal gaz çalışmalarının bu yılda kesintisiz devam ettiğini belirtti.

        Çandır'da 1250 konuttan 550'sine doğal gaz bağlandığını aktaran Örgün, "2024'de ilçemizin tamamına doğal gaz verilmesini hedefliyoruz. Şu ana kadar 17 kilometre doğal gaz hattı döşendi. Ağır kış şartlarının yaşandığı ilçemizde doğal gaz, ısınmada büyük kolaylık ve vatandaşımıza konfor sağlayacaktır." dedi.

        Örgün, doğal gazın ilçeye gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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