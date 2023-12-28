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        Sorgun'da "İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları"nın ikincisi düzenlendi

        Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu ile Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle, "İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları"nın ikincisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:42 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:42
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        Sorgun'da "İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları"nın ikincisi düzenlendi
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        Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu ile Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle, "İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları"nın ikincisi gerçekleştirildi.

        İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen programda, otelin yönetim kurulu üyesi Bahadır Yasin Yaman, öğrencilere mülakat teknikleri, mülakatlarda karşılaşacakları sorular ve iş dünyasının yeni mezun gençlerden beklentileri konusunda bilgi verdi.

        Yaman, termal turizmle ilgili gelen soruları da cevaplandırdı.

        Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan da geleceğin teminatı gençlere güvendiklerini belirterek, şehrin ve iş dünyasının üniversiteyle olan diyaloglarını her geçen gün artırmayı, iş dünyası buluşmaları programlarını devam ettirmeyi düşündüklerini söyledi.

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