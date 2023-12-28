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        Yerköy'de işaret dili kursu devam ediyor

        Yerköy Halk Eğitimi Merkezince açılan işaret dili kursu ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:39
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        Yerköy'de işaret dili kursu devam ediyor
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        Yerköy Halk Eğitimi Merkezince açılan işaret dili kursu ilgi görüyor.

        Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Tan, Şehit Sedat Nezih Özok Kız Meslek Lisesi'nde devam eden işaret dili eğitiminin sürdüğünü söyledi.

        Kursa her yaştan ve meslekten kişilerin katılabildiğini ifade eden Tan, "İşaret dili Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engelli tarafından kullanılan bir dil. İşaret dilinin yaygınlaşması, engelli vatandaşlarımızla daha iyi iletişim kurmamızı sağlayacaktır." dedi.

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