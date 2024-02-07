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        Almanya Yozgatlılar Federasyonu Sorgun'daki engellilere akülü araba gönderdi

        Almanya Yozgatlılar Federasyonu, Sorgun Engelliler Umut Derneği'ne 12 akülü araba ile 10 tekerlekli sandalye gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:24 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:24
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        Almanya Yozgatlılar Federasyonu Sorgun'daki engellilere akülü araba gönderdi
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        Almanya Yozgatlılar Federasyonu, Sorgun Engelliler Umut Derneği'ne 12 akülü araba ile 10 tekerlekli sandalye gönderdi.

        Sorgun Engelliler Umut Derneği önünde düzenlenen araç teslim töreninde konuşan Kaymakam İhsan Emre Aydın, Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin büyük gayretleri ile bugün ihtiyaç sahibi vatandaşların akülü araçlarına ve tekerlekli sandalyelerine kavuştuğunu söyledi.

        Araçların temininde büyük emek sarf eden Almanya Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Dursun Karabel başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, "Engelli kardeşlerimizi akülü araçlarla buluşturduk. İyi günlerde kullanmalarını diliyorum." dedi.

        Federasyon Başkanı Dursun Karabel de sandalyelerin Almanya’daki gurbetçilerin destekleri ile temin edildiğini belirterek, "Hediye edilen bu tekerlekli sandalyeleri Sorgun Engelliler Umut Derneği vasıtasıyla engelli vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız." diye konuştu.

        Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir de bağıştan dolayı Almanya Yozgatlılar Federasyonuna teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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