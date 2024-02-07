Sorgun'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kaymakam İhsan Emre Aydın başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’ndaki toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Abdullah Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İzzet Görenli, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gönen tarafından okul güvenliği ile ilgili sunum yapıldı.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada, çocukların daha güvenli ve sağlıklı ortamda eğitim görmesi için toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocukların kötü alışkanlıklardan korunması ve uzak tutulması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını vurgulayan Aydın, bunun birinci öncelikleri olduğunu belirtti.

Sunum sonrası ilçe genelindeki okullarda öğrenci ve velilerin daha güvenli ve huzurlu eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okulların yakın çevresinde ve güzergahlarında alınacak tedbirler ile yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve okul müdürleri katıldı.