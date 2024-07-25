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        Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 12 sikke, 2 obje, 1 heykel ele geçirildi

        Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 sikke, 2 obje ve 1 heykel ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:58 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:58
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        Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 12 sikke, 2 obje, 1 heykel ele geçirildi
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        Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 sikke, 2 obje ve 1 heykel ele geçirildi.

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek ilçesinde bir şüphelinin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

        Şüpheli O.S'nin iş yerinde arama yapan ekipler, 12 sikke, 2 obje ve 1 heykel ele geçirdi.

        Gözaltına alınan O.S. hakkında adli işlem başlatıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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