Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 12 sikke, 2 obje, 1 heykel ele geçirildi
Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 sikke, 2 obje ve 1 heykel ele geçirildi.
Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 sikke, 2 obje ve 1 heykel ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek ilçesinde bir şüphelinin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.
Şüpheli O.S'nin iş yerinde arama yapan ekipler, 12 sikke, 2 obje ve 1 heykel ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
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