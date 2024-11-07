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        Sorgun'da yeni içme suyu kaynağı bulundu

        Sorgun Belediyesi tarafından başlatılan yeni su kaynağı arama çalışmaları olumlu sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:51
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        Sorgun'da yeni içme suyu kaynağı bulundu
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        Sorgun Belediyesi tarafından başlatılan yeni su kaynağı arama çalışmaları olumlu sonuçlandı.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, şehrin birkaç bölgesinde yapılan sondaj çalışmaları neticesinde Yeşilöz Mahallesi'nde ilk suya ulaşıldığını açıkladı.

        İlçenin içme suyunun birkaç yerde vurulan sondajlarla yer altı sularından sağlandığını ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

        "Yapılan sondaj çalışmaları sonunda ilçemizin yeni su kaynaklarına sahip olacağını ümit ediyorduk. Çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı. Yeşilöz Mahallesi'nde yaptığmız sondaj çalışmalarında 83 metre derinlikte ilk su kaynağına ulaştık. Yeşilöz Mahallesi ve sanayi sitesini besleyecek olan yeni su kaynağı, ilçenin su ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olacak. Sondaj çalışmalarımız sürüyor. Bulduğumuz su kaynağının kalitesi ve verimliliği yapılacak incelemeler sonunda açıklanacak."

        İlçede özellikle yaz aylarında kısmen de olsa su sıkıntısı yaşandığını belirten Ekinci, sondaj çalışmalarından bu şekilde olumlu sonuçlar alınması durumunda sıkıntının giderileceğini sözlerine ekledi.

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