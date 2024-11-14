Kaymakam Aydın en çok kitap okuyan öğrenciyi ödüllendirdi

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 1-31 Ekim tarihleri arasında en çok kitap okuyan Said Nuri Temur’u "Ben kitap kurduyum" belgesi ile ödüllendirdi.

Aydın, eğitimde kaliteyi artırmak için yoğun çalışma içine girdiklerini söyledi.

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde kitap okuma oranının da düştüğünü vurgulayan Aydın, "Said Nuri Temur isimli öğrencimiz, Sorgun İlçe Halk Kütüphanesinde 1-31 Ekim tarihleri arasında en çok kitap okuyan okuyucu seçildi. Biz bütün öğrencilerimizden çok kitap okumalarını istiyoruz. Kitap okuma alışkanlığını artırmak için de Milli Eğitim müdürlüklerimiz okullarımızda okuma saatleri düzenliyor. Amacımız bütün öğrencileri kitap okumaya yönlendirmek. Biz de çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirmeye devam edeceğiz." dedi.