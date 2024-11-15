Jandarma fabrika çalışanlarını bilgilendirdi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ilçede fabrika çalışanlarına yönelik KADES ve “Kadına El Kalkamaz” konulu bilgilendirme faaliyeti düzenlediği aktarıldı.

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