Yozgat'ta okul servisleri denetlendi
Yozgat'ta jandarma ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetimlerde sürücülerin belgelerini kontrol edip, emniyet kemeri kullanmalarına dair uyarılarda bulundu.
Yozgat'ta jandarma ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetimlerde sürücülerin belgelerini kontrol edip, emniyet kemeri kullanmalarına dair uyarılarda bulundu.
Yozgat merkez, Çayıralan ve Çekerek ilçelerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde jandarma ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız limitine uymaları konusunda uyardı.
Sürücülere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirici broşür dağıtan ekipler, denetim sırasında kural ihlali yapan 2 servis sürücüsüne de idari para cezası uyguladı.
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