Yozgat'ta kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında kış tedbirleri toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Vali Özkan, bol ve bereketli bir kış mevsimi geçmesini temenni etti.

Kış mevsiminde yerleşim yerlerinde hem trafik güvenliğini sağlamak hem de vatandaşın yaşayabileceği mağduriyetin şimdiden önüne geçmek istediklerini belirten Özkan, "İnşallah bereketli, yağışlı bir yıl olur. Kışın mesai harcadığımız üç aylık ya da dört aylık süreç bizleri yorsa da yazın yaşadığımız su problemleri de bizi ayrıyeten düşündürüyor. Onun için öncelikle inşallah bereketli bir kış olur. Bizler de burada alacağımız tedbirlerle hem insanımızın işini kolaylaştırmak hem olası kazaların önüne geçmek üzere tedbir almış oluruz." dedi.