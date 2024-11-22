Yozgat'ta öğretmenler korosu konser verecek

Cumhuriyet Ortaokulu müzik öğretmeni Belgüzar Akgül de 4 yıldır koroda görev yaptığını, belirli gün ve haftalarına konser verdiklerini ifade etti.

Koro, 25 Kasım Pazartesi günü Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştireceği ilk konserin ardından Saraykent ve Kadışehri ilçelerinde de sahne alacak.

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