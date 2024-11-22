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        Yozgat'ta öğretmenler korosu konser verecek

        Yozgat'ta öğretmenlerden oluşan koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türk Sanat Müziği konseri verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:51 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:17
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        Yozgat'ta öğretmenler korosu konser verecek
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        Yozgat'ta öğretmenlerden oluşan koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türk Sanat Müziği konseri verecek.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 4 yıl önce farklı branşlardan öğretmenlerin bir araya gelerek oluşturduğu koro, konsere hazırlanıyor.

        Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Ünal Karabasanoğlu şefliğinde provalarını sürdüren koro, repertuvarlarındaki Türk Sanat Müziği eserleri seslendirecek.

        Koro, 25 Kasım Pazartesi günü Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştireceği ilk konserin ardından Saraykent ve Kadışehri ilçelerinde de sahne alacak.

        Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aytaş Şahin, AA muhabirine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 4 yıl önce kurulan korunun 23 kişiden oluştuğunu belirterek, Öğretmenler Günü için özel program hazırlandıklarını aktardı.

        Cumhuriyet Ortaokulu müzik öğretmeni Belgüzar Akgül de 4 yıldır koroda görev yaptığını, belirli gün ve haftalarına konser verdiklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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